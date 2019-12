Japansk politiker er anholdt for mulig kasinobestikkelse

Ifølge nyhedsbureauet er Tsukasa Akimoto mistænkt for at have modtaget bestikkelse fra et selskab, som har været interesseret i at etablere et kasino i Japan.

48-årige Tsukasa Akimoto var en af de højest placerede ministre i den japanske regering frem til oktober sidste år, hvor han blandt andet havde haft ansvar for regeringens politik i forhold til at introducere nye kasinoer.

Det er igennem dette arbejde, at han mistænkes for at have modtaget tre millioner japanske yen - eller knap 200.000 kroner - i kontanter fra tre personer, vel vidende at de tre personer ønskede at få hjælp med deres kasinobud.

Det fortæller anklagere på vegne af de japanske myndigheder ifølge Reuters.

De tre personer, som mistænkes for at have givet penge til Tsukasa Akimoto, er også blevet anholdt med mistanke om bestikkelse.

Det har umiddelbart ikke været muligt at få en kommentar fra Tsukasa Akimoto.

Anholdelsen af ham følger, efter at hans kontor i sidste uge blev ransaget af de japanske myndigheder.

Tsukasa Akimoto har hele tiden afvist at have gjort noget forkert.

Det Liberale Demokratiske Parti har nærmest uafbrudt været i regering siden 1955, hvor partiet blev dannet.

Siden 2012 har partiets formand, Shinzo Abe, været premierminister i Japan.