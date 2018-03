Japans regeringschef er svækket af korruptionsskandale

Japans premierminister, Shinzo Abe, og hans nære allierede, finansminister Taro Aso, står over for stigende kritik, hvor de beskyldes for at dække over en skandale med kammerateri eller nepotisme.

Kopier af dokumenter, som Reuters har haft adgang til, viser, at dokumenter med referencer til Abe og hans hustru, Akie, er blevet ændret eller manipuleret.