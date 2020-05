Det private forbrug i Japan faldt med 0,7 procent i første kvartal. Her ses et marked i hovedstaden, Tokyo.

Japans økonomi er gået ind i en recession

Japan har haft et fald i bruttonationalproduktet to kvartaler i træk. Næste kvartal kan blive endnu værre.

Japans bruttonationalprodukt (bnp) skrumpede med 0,9 procent i første kvartal, januar til marts, viser tal fra landets regering natten til mandag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er andet kvartal i træk, at landets økonomi skrumper, og Japan er dermed teknisk set gået ind i en recession.

Det er første gang, at landet går ind i en recession siden det andet halvår af 2015.

Bnp-faldet skyldes i høj grad et fald i det private forbrug, der står for over halvdelen af Japans samlede økonomi. Det private forbrug faldt med 0,7 procent, mens investeringer faldt med 0,5 procent.

Derudover faldt landets eksport med seks procent, viser tal fra myndighederne.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Coronavirusset, der først brød ud i Kina, har ødelagt den globale økonomi, da lande har været nødsaget til at lukke samfundet ned for at holde smittespredningen i skak.

Japan, der er verdens tredjestørste økonomi, er den foreløbig største til at gå i recession.

Ifølge det amerikanske medie The New York Times viser de indledende beregninger for andet kvartal, april til juni, at Japans økonomi bliver ramt meget hårdt.

- Japans økonomi gik ind i coronavirus-chokket i en meget svag position, siger Izumi Devalier, der er førende økonom hos den amerikanske bank Bank of America Merril Lynch, til The New York Times.

- Det rigtig grimme kommer til at ske i tallene for april-juni. Det bliver tre kvartaler med meget høj negativ vækst, siger han.

Japan har registreret over 16.000 smittetilfælde og 744 coronarelaterede dødsfald, viser tal fra Johns Hopkins University klokken 03.00 natten til mandag dansk tid.

På verdensplan er der registreret over 315.000 dødsfald.