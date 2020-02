Japan vil behandle smittede med coronavirus med hiv-medicin

Nogle af passagererne fra krydstogtskibet "Diamond Princess" er blevet evakueret, efter at have været i karantæne på skibet i to uger. Her ses evakuerede, som får taget deres temperatur af sundhedspersonale i sikkerhedsdragter. Omkring halvdelen af de 3700 personer om bord på skibet er japanere.

Foto: Courtesy Of Philip And Gay Court/Reuters