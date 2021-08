Japan sætter flere vacciner på pause efter fund af mørkt stof

Torsdag sidste uge blev de første 1,6 millioner af vaccinedoserne sat på pause.

Myndighederne melder, at der ikke er sikkerhedsproblemer efter kontamineringen, som er et andet ord for forurening.

Men lørdag oplyste regeringen, at to mennesker var døde efter at have fået vacciner fra de påvirkede partier. Dødsårsagen er ved at blive undersøgt.

En meget lille mørk substans er blevet fundet i et Moderna-hætteglas i området Gunma i Japan.

Også i Okinawa er der eksempler på fund af en meget lille mængde mørk substans i både injektionssprøjter og et hætteglas. Der er også blevet fundet et lyserødt stof i en anden sprøjte.

Takahiro Kinoshita, som er læge og næstformand for den japanske vaccineinformationsgruppe Cov-Navi, ser frem til at få sagen undersøgt.

- Det er i mine øjne meget usandsynligt, at kontamineringen med fremmede stoffer har ført direkte til pludselige dødsfald, siger han.

- Hvis stofferne var farlige nok til at forårsage dødsfaldene hos nogle mennesker, så ville langt flere mennesker nok have en eller anden form for symptomer efter vaccination.

- Ikke desto mindre er der helt sikkert brug for yderligere undersøgelser for at finde ud af, i hvilket omfang de specifikke doser gør skade.

Suspenderingen er et nyt tilbageslag for Moderna. Sidste måned var der forsinkelser i vaccineleverancer til flere lande, heriblandt Sydkorea.

Det er det spanske selskab Rovi, der står for at "påfylde og færdiggøre" Moderna-vacciner til andre lande end USA. Moderna har tidligere peget på, at kontamineringen kan skyldes problemer i Rovis produktion.

Modernas japanske partner Takeda er også ved at undersøge, hvad der er gået galt.

Omkring 500.000 mennesker menes at have fået doser fra ramte partier. Det har en japansk minister tidligere oplyst.

Japan kæmper for tiden med en bølge af smitte med deltavarianten. Denne måned har de daglige smittetal for første gang oversteget 25.000 i landet.