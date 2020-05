Japan overvejer ny gigantisk hjælp til coronaramt økonomi

- Japans økonomi er i en ekstremt dårlig tilstand, og vi er nødt til at komme ud af denne situation så hurtigt som muligt, sagde finansminister Taro Aso fredag.

I april lancerede Japan en hjælpepakke, der med 108 billioner yen var endnu større, for at modvirke effekten af coronapandemien.

Pakken indeholdt rentefri lån til virksomheder, der var truet af konkurs, samt penge til japanere, der på grund af nedlukninger måtte se deres løn blive udhulet.

Den nye pakke omfatter blandt andet en udvidelse af låneprogrammet på 60 billioner yen til nødlidende virksomheder, skriver Nikkei. Regeringen ventes at godkende pakken på et møde onsdag.

Den japanske økonomi, der globalt kun overgås af Kinas og USA's, har kurs mod den største nedtur siden Anden Verdenskrig. Mange virksomheder er på hælene, og forbrugerne holder på pengene som følge af pandemien.

I første kvartal gik økonomien ind i en recession efter faldende vækst to kvartaler i træk.

Analytikere forventer for indeværende kvartal - april, maj og juni - at økonomien trækker sig sammen med over 20 procent i forhold til andet kvartal af 2019.

Ud over udsigten til endnu en stor økonomisk indsprøjtning, så forventes det også, at regeringen på et møde mandag vil beslutte om en krisetilstand, der blev indført i april for alle landets 47 præfekturer, skal ophæves for hovedstaden Tokyo og andre metropoler.

I midten af maj blev krisetilstanden ophævet for 39 ud af de 47 administrative områder.

Skal Japans økonomi i fuld gang igen, er det afgørende, at normale forhold også gælder for Tokyo, der står for omkring en tredjedel af økonomien.

Japan har ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University natten til mandag registreret 820 virusdødsfald ud af en befolkning på godt 126 millioner. Det svarer til under én person per 100.000 indbyggere.

I Danmark er det tilsvarende tal 9,7, mens USA er tæt på 30 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Det japanske tal omfatter ikke dødsfald på et krydstogtskib, der blev sat i karantæne med besætning og passagerer i havnen i Yokohama.