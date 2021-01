Japan overvejer at erklære krisetilstand for Tokyo

Japans regering overvejer at erklære krisetilstand for millionbyen Tokyo og området omkring hovedstaden.

Det siger Japans premierminister, Yoshihide Suga, på en pressekonference mandag.

Den 31. december registrerede Japan 4250 nye smittetilfælde. Det er det højeste antal i landet på et døgn siden pandemiens begyndelse.

På grund af den nye bølge af smitte anmodede styret i Tokyo og tre omkringliggende præfekturer den nationale regering om at erklære krisetilstand.

Det har premierminister Suga indtil videre modsat sig på grund af de mulige skadelige konsekvenser for Japans økonomi.

Som midlertidige foranstaltninger er restauranter og karaokebarer i Tokyo blevet opfordret til at lukke to timer tidligere end normalt om aftenen, mens barer skal lukke klokken 19.

- Selv under de tre dages nytårsferie var der ingen nedgang i smittetilfælde i Tokyo-området, siger Suga på pressemødet, der markerer den politiske indledning på 2021.

- Vi følte, at der var behov for et stærkere budskab, siger Suga med henvisning til overvejelsen om at indføre krisetilstand.

Han oplyser ikke, hvornår regeringen vil træffe en beslutning, eller hvilke restriktioner det vil medføre.

Ifølge premierministeren stammer mange af de nye smittetilfælde sandsynligvis fra restauranter og regeringens opfordring til restauranter i Tokyo-regionen om at lukke klokken 20 - frem for 22 - bør bidrage til at nedbringe antallet af nye tilfælde.

I foråret blev skoler og ikke-vitale forretninger lukket ned, da Japan første gang under pandemien erklærede krisetilstand. Den varede i over en måned.

En tilsvarende lang nedlukning for Tokyo-området kan skære 0,5 procent af Japans bruttonationalprodukt. Det estimerer økonom Toshihiro Nagahama fra Dai-ichi Life Research Institute.

- Bnp-tabet kan betyde, at 147.000 personer mister deres job, skriver han i et analysenotat.