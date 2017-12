Japan og EU når helt i mål med frihandelsaftale

I en pressemeddelelse oplyser EU-Kommissionen, at handelskommissær Cecilia Malmström og den japanske udenrigsminister, Taro Kono, er nået frem til de endelige konklusioner for en handelsaftale.

- Det er lige til tiden. Vi leverer på vores løfte om at gøre denne win-win-aftale endeligt færdig i år, siger Cecilia Malmström i pressemeddelelsen.

EU's frihandelsaftale med Japan er den største, som EU har handlet på plads.

- I dag sender vi en besked til andre lande om vigtigheden af fri og fair handel og formning af globaliseringen.

- Potentialet i aftalen er enormt, og jeg er glad for, at EU og Japan forbliver på kursen til at kunne skrive under i år, siger Malmström.

Aftalen mellem de to parter har været på forhandlingsbordet siden 2013.

På et topmøde i juli 2017 blev EU og Japan enige om hovedprincipperne i aftalen.

Den vil blandt andet gøre det lettere for virksomheder at eksportere varer mellem de to økonomier.

Et af elementerne i aftalen er, at størstedelen af den told, som virksomheder i EU betaler, vil blive fjernet. Tolden udgør ifølge EU-Kommissionen en milliard euro årligt.

Desuden vil det åbne for muligheder i forhold til landbrugseksport fra unionen.

I forvejen har dansk landbrug stor succes med eksport til Japan. Men handelsaftalen vil øge den betydeligt.

Dansk Industri har da også tidligere på året vurderet, at frihandelsaftalen kan få dansk eksport til at vokse med op til 70 procent.

Økonomierne i EU-landene og Japan udgør sammenlagt over en tredjedel af hele verdens bruttonationalprodukt.