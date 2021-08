Japan offentliggør navnene på flere coronaregelbrydere

Således har myndighederne gjort alvor af tidligere trusler og frigivet navnene på tre personer, som beskyldes for at have brudt landets isolationskrav efter at være vendt hjem fra udlandet.

Den japanske regering har taget offentlig udskamning i brug som et våben for at få folk til at overholde landets coronarestriktioner.

Der er tale om tre japanske statsborgere.

I en udtalelse mandag siger sundhedsministeriet, at de tre personer gjorde alt, hvad de kunne for at undgå kontakt med myndighederne, da de for nylig vendte hjem fra udlandet.

Udmeldingen er den første af sin slags fra regeringen. Den har i Japan sat gang i vild spekulation på Twitter omkring, hvor de navngivne personer arbejder og bor.

Japan kræver i øjeblikket, at alle rejsende fra udlandet skal gå i to ugers karantæne ved ankomst. Det gælder også for landets egne borgere.

I løbet af de to uger bliver folk bedt om at give løbende meldinger om deres sundhedstilstand samt at installere en app, så deres bevægelsesmønstre kan spores.

Regeringens brug af offentlig udskamning kommer, efter at Japan på det seneste har registreret en stor stigning i antallet af smittetilfælde med coronavirus.

Øriget registrerer for tiden cirka 10.000 smittede om dagen.

I hovedstaden Tokyo, der i øjeblikket er vært for OL, registrerede myndighederne lørdag et rekordhøjt antal smittede på en enkelt dag med 4058.

Situationen har mandag fået regeringen til at ændre fokus for landets sundhedsvæsen, så det frem over kun er de allermest udsatte og syge med covid-19, der skal indlægges.

Det siger premierminister Yoshihide Suga i en tale mandag aften.

Regeringens politik har indtil nu været at indlægge en bredere kategori af særligt udsatte patienter. Men håbet er altså, at man med den nye strategi kan undgå, at sundhedsvæsnet bliver overbebyrdet.