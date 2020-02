Kejser Naruhito er her sammen med sin kone, kejserinde Masako, under en nytårsceremoni ved det seneste årsskifte. Den 23. februar fylder han 60.

Japan fejrer den nye mand på tronen

Det er under et år siden, at Naruhito blev indsat som Japans kejser. Nu er der grund til at feste igen, for Naruhito fylder 60 år søndag den 23. februar.