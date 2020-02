Japan beordrer skoler lukket i ugevis for at stoppe virus

- Regeringen sætter sundheden og sikkerheden for vore børn over alt andet, siger han.

Japan lukker alle sine folkeskoler i ugevis for at hindre spredningen af coronavirus.

- Vi anmoder alle folkeskoler og gymnasier landet over om at lukke midlertidigt fra 2. marts og indtil forårsferien.

I Japan går skolebørnene på forårsferie i slutningen af marts.

- Der bliver gjort forsøg på at forhindre spredningen af infektioner blandt børn på flere måder, siger Abe.

Børn er allerede sendt hjem i det nordlige Hokkaido på den lokale guvernørs opfordring.

Japans myndighederne anser de næste to til tre uger afgørende for, om det vil lykkes at stoppe virussygdommen.

Japan er blevet kritiseret, efter at et krydstogtskib blev tilbageholdt og sat i karantæne. Her blev over 700 testet positive for coronavirus. Fire, der blev syge om bord, er døde.

Japan selv har over 190 bekræftede tilfælde af smitte med coronavirus, heriblandt tre døde. Regeringen er kommet under pres for at handle og kritiseres for alt for længe at have taget for let på truslen.