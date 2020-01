Japan bekræfter første tilfælde af mystisk virus fra Kina

En kinesisk statsborger, der bor i Kangawa-præfekturet nær Tokyo, er således blevet testet positiv for det mystiske corona-virus, efter at han havde rejst til den centrale by Wuhan i Kina tidligere i januar.

I Japan har myndighederne opdaget det første tilfælde af et nyt virus fra et udbrud i Kina.

Det oplyser Japans sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet dpa.

Manden, der er i 30'erne, blev indlagt på et hospital fredag efter at være vendt tilbage til Japan den 6. januar. Han blev udskrevet onsdag efter at have modtaget behandling, oplyser ministeriet.

En person er død, og adskillige andre er blevet syge under et udbrud af det nye virus i Wuhan i Kina.

Det har vakt bekymring, eftersom virusudbruddet kommer forud for det kinesiske nytår i slutningen af januar.

Her rejser mange af Kinas 1,4 milliarder indbyggere på ferie til deres hjemby eller udlandet.

Den kinesiske regering forventer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at rejsende vil foretage 440 millioner togrejser og yderligere 79 millioner flyrejser i forbindelse med nytåret.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, oplyste mandag, at den vil konsultere sine eksperter inden for sundhedskriser efter rapporter om, at virusset også er blevet registreret i Thailand.

Formanden for Thailands turistråd sagde onsdag, at omkring 800.000 kinesere ventes at besøge landet i forbindelse med det kinesiske nytår.

Derfor har de thailandske myndigheder øget kontrollen i fire af landets lufthavne.

Kinas statslige nyhedsbureau, Xinhua, skrev den 9. januar, at de foreløbige resultater fra laboratoriet viser, at virusset er en ny type corona-virus.

Corona-virusset menes at være årsag til en stor del af alle almindelige forkølelser hos voksne.

Samme dag meddelte WHO, at et nyopstået medlem af den virusfamilie, der forårsagede den dødelige lungesygdom Sars og Mers (Middle East Respiratory Syndrome), kan være årsag til det nuværende udbrud.

Mers blev første gang rapporteret i 2012. Den minder om Sars, der i 2002 dukkede op i Kina og siden spredte sig.

Sars kom oprindeligt fra dyr, og verden over mistede omkring 800 mennesker livet.

Der er ifølge de kinesiske myndigheder indtil videre ikke fundet tegn på, at det nye virus smitter mennesker imellem.