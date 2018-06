Japan advarer mod at belønne Nordkorea for topmøde

Den japanske minister siger, at Nordkorea allerede i 1996 gik ind på at opgive atomvåben. Men landet har hemmeligt fortsat udviklingen af våbnene lige siden.

Onodera påpeger, at nordkoreanerne frem til sidste år truede sine nabolande med en række prøveaffyringer af ballistiske missiler.

- På baggrund af Nordkoreas opførsel i fortiden mener jeg, at det er vigtigt, at Nordkorea ikke bliver belønnet blot for at gå ind i en dialog, siger han.

- Vi har set historien gentage sig selv. Nordkorea har lovet at blive atomvåbenfrit og har dermed fremstået som forsonligt og fredssøgende, blot for at foretage en kovending for at undgå alle internationale forsøg på at skabe fred.

Onodera talte om Nordkorea ved en international sikkerhedskonference i Singapore. Singapore skal være vært for det ventede topmøde mellem præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Sydkoreas forsvarsminister, Song Young-moo, siger, at der ikke er nogen grund til at tvivle på nordkoreanernes gode hensigter med topmødet.

USA's forsvarsminister, Jim Mattis, siger, at amerikanernes militære tilstedeværelse i Sydkorea slet ikke står til diskussion på topmødet.

Der er i dag udstationeret omkring 28.500 amerikanske soldater i Sydkorea.

Trump bekræftede fredag efter et møde med en højtstående nordkoreansk udsending, at der bliver topmøde mellem ham og Kim Jong-un den 12. juni i Singapore.

Mødet mellem Trump og den nordkoreanske udsending fandt sted Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus. Mødet varede langt over en time.

Det er en kovending, efter at Trump i sidste uge eller aflyste det planlagte topmøde.