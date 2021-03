Japan: Nordkorea har affyret to ballistiske missiler

Ifølge Japans regering fløj det ene missil omkring 450 kilometer, før det landede uden for landets eksklusive økonomiske zone, hvilket peger på, at der var tale om et kortrækkende missil.

Nordkorea har torsdag affyret to ballistiske missiler ud over havet nær Japan.

En eksklusiv økonomisk zone betegner det havområde, hvor en kyststat har eneret på at udnytte de naturressourcer, som er i havet, på havbunden og i undergrunden.

- Det er den første affyring i lige knap et år, og den udgør en trussel mod freden og stabiliteten i Japan og i regionen og krænker FN's resolutioner, siger premierminister Yoshihide Suga på et pressemøde ifølge tv-stationen NHK.

Missilaffyringen falder torsdag sammen med starten på den olympiske fakkels rejse til Tokyo, hvor der til sommer skal afholdes OL.

Tidligere torsdag oplyste Sydkoreas fælles stabschefer, at Nordkorea har affyret mindst to uidentificerede projektiler ud over havet fra Syd-Hamgyong-provinsen på den nordkoreanske østkyst.

Samtidig udtrykker Sydkoreas nationale sikkerhedsråd dyb bekymring over missilaffyringen. Det oplyser præsidentens kontor i en erklæring.

Meldingerne kommer, dagen efter at det sydkoreanske militær onsdag bekræftede, at Nordkorea søndag affyrede to krydsermissiler ud for landets vestkyst.

Nordkoreas ballistiske missiler er forbudte i henhold til resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, og hvis torsdagens test bliver endeligt bekræftet, vil det være Nordkoreas første test af ballistiske missiler under USA's nye præsident, Joe Biden.

I sidste uge bekræftede Nordkoreas viceudenrigsminister, Choe Son-hui, over for det statslige nyhedsbureau KCNA, at USA har forsøgt at række ud og skabe kontakt til Nordkorea efter Bidens tiltrædelse.

Det nordkoreanske styre er dog ikke interesseret i dialog med amerikanerne, før administrationen i Washington D.C. indstiller sin fjendtlige politik over for Nordkorea, lyder det.

For tiden er Joe Bidens administration ved at lægge sidste hånd på en grundlæggende gennemgang af sin politik over for Nordkorea.