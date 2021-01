Janet Yellen bliver USA's første kvindelige finansminister

Den 74-årige Yellen bliver dermed USA's første kvindelige finansminister.

Tidligere har hun som den første kvinde også været chef for den amerikanske centralbank. Yellen vil spille en afgørende rolle i at udarbejde Joe Bidens økonomiske politik for USA, der er hårdt ramt af coronapandemien.

Inden mandagens afstemning havde Senatets finansudvalg efter en høring med Yellen godkendt hendes nominering enstemmigt.

Dermed var der lagt op til en problemfri endelig godkendelse ved afstemningen i Senatet mandag.

- Jeg er på en række områder dybt uenig med Yellen, især med hensyn til skattepolitik, men hun har lovet, at hun vil samarbejde med os, sagde den republikanske senator Mike Crapo efter fredagens møde i finansudvalget ifølge nyhedsbureauet Reuters.