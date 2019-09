En kopi af James Cooks skib, "Endeavour". Den engelske opdagelsesrejsende sejlede rundt om New Zealand med "Endeavour" for 250 år siden. Kopien er fotograferet ved Australiens Nationale Søfartsmuseum i Sydney.

James Cook fejres uden maorierne

For 250 år siden nåede James Cook New Zealand i skibet "Endeavour". Det vil New Zealand fejre. Men maorierne, landets oprindelige folk, er ikke i feststemning.

I spidsen for flotillen er en kopi af den engelske opdagelsesrejsendes bark, "Endeavour", som han sejlede i, da han i 1769-1770 sejlede rundt om det, vi kender som New Zealand.

Maorierne i fiskerbyen Mangonui i det nordlige New Zealand ser ingen grund til, at en flotille af tre skibe skal lægge til i den populære turistby for at fejre James Cook.

