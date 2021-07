Jamaica sender slaveregning til London

Anslået 600.000 mennesker blev fanget i Afrika. Tvunget på skibe og sejlet over Atlanterhavet til Jamaica i perioden fra 1701 til 1834, da slavehandlen stoppede.

Der var engang, da britiske handelsmænd lavede formuer i Jamaica ved at handle med andre mennesker.

Formelt stoppede slavehandel i det britiske imperium i 1807, men det fortsatte i praksis små 30 år endnu i Jamaica.

Mange af Jamaicas tre millioner indbyggere i dag er efterkommere af slaver.

De har aldrig fået en penny i erstatning.

Det forsøger deres regering nu at ændre på.

Jamaicas kulturminister, der sidder med sagen, siger ifølge netavisen jamaicans.com, at regeringen har taget skridt til at få erstatning til "ofre og efterkommere".

Regningen afleveres til enten den britiske monark, dronning Elizabeth, eller til den britiske regering under ledelse af premierminister Boris Johnson.

Kulturministeren hedder Olivia Grange. Nyhedsbureauet Reuters har også talt med hende.

- Vi håber på retfærdighed i alle former. At vi får retfærdighed for den uretfærdighed, som vore forfædre gennemlevede.

Jamaica kræver et sted omkring 7,6 milliarder pund, 66 milliarder kroner, af briterne.

Beløbet er udregnet efter den kompensation, som briterne gav slaveejerne, da slavehandlen stoppede.

Pludselig kunne slaveejerne ikke tvinge sorte mennesker ud på markerne.

Så betalte det officielle Storbritannien erstatning.

Erstatningskravet er baseret på et forslag fra parlamentsmedlemmet Mike Henry i Kingston, Jamaicas hovedstad.

Han siger, at den britiske regering optog et lån på 20 millioner pund for at betale slaveejerne.

Det var et kæmpe beløb dengang.

Faktisk blev sidste afdrag og de sidste renter af lånet først tilbagebetalt i 2015, skriver Reuters.

- Jeg beder om, at det samme beløb, som slaveejerne fik, bliver betalt til slaverne, siger Henry.

- Jeg gør det her, fordi jeg hele livet har kæmpet mod slaveri, der har dehumaniseret menneskelivet.

Kulturminister Olivia Grange siger, at sagen lige nu ligger hos justitsministeren og gennemlæses af tre juridiske eksperthold.

Når de er færdige, kan regningen sendes til enten Buckingham Palace eller Downing Street 10.

Magasinet Newsweek har spurgt det britiske udenrigsministerium om, hvad det vil gøre ved sagen.

Der er kommet et svar fra Commonwealth- og Udviklingskontoret (FCDO), men der er ikke noget svar på, om der er erstatning på vej.

- Slaveri har ingen plads i dag, og vi vil sikre, at fremtidige generationer ikke glemmer, hvad der skete, skriver en talsmand i et svar.

- Derfor markerer vi den årlige internationale mindedag for slavehandel og afskaffelse den 23. august.

- Vi arbejder med internationale partnere for at oprette et permanent mindested ved FN's hovedkvarter, tilføjer han.

Initiativet fra Jamaica kommer, efter at der er sporet en voksende erkendelse af, at slaveri var med til at gøre Storbritannien velstående, skriver Reuters.

Blandt andet har virksomheder som Lloyds of London og forskellige institutioner som University of Glasgow sagt, at de vil betale økonomisk kompensation.