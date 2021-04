Se billedserie Betjente fra politiet i New York City ses her på vej ud af bygningen på Manhattan, hvor Rudy Giuliani bor. Både Giulianis lejlighed og kontor blev onsdag ransaget. Foto: Andrew Kelly/Reuters

Send til din ven. X Artiklen: Jagten på Trumps eksadvokat intensiveres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Jagten på Trumps eksadvokat intensiveres

Advokat Rudy Giulianis kontor og lejlighed er blevet ransaget. Det er et tegn på, at efterforskerne mener, at der er ugler i mosen, vurderer professor.

Verden - 29. april 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Den selv samme anklagemyndighed i New York, der for alvor satte gang i Rudy Giulianis karriere, har efter alt at dømme strammet grebet om den tidligere borgmester og personlige advokat for Donald Trump. Således ransagede føderale efterforskere den 76-årige Giulianis lejlighed og kontor på Manhattan onsdag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger