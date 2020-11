Jagt på glemte brevstemmer gav pote i vigtig svingstat

Derfor har det amerikanske postvæsen gennemsøgt en række af sine postterminaler for at sikre, at ingen brevstemmer bliver glemt.

Det siger en talsperson for postvæsenet.

Postvæsenet gik i gang med arbejdet, efter en kendelse tirsdag fra dommer Emmet Sullivan fra en distriktsdomstol i Washington D.C. Hvis der skulle ligge brevstemmer et sted, som ikke var blevet afleveret, skulle postvæsenet straks sørge for at få stemmesedlerne sendt afsted.

Det er ikke i alle stater, at postsække skal tjekkes efter. Områderne, der er omfattet af ordren, ligger i en række vigtige svingstater som Arizona, Florida og Pennsylvania.

Postvæsenet nåede i mål med arbejdet sent tirsdag, oplyser talsmanden.

I den potentielt afgørende svingstat Pennsylvania, hvor der er 20 valgmænd på spil, fandt postvæsenet 13 stemmer, der ikke var leveret.

Det fremgår ikke, hvor brevstemmerne blev fundet, eller om der også dukkede nogle op i andre delstater.

Beslutningen om at granske postcentre for stemmesedler kom efter et søgsmål fra organisationen Vote Forward samt en række latinamerikanske grupper.

Søndag viste postvæsenets egne data, at der manglende en bekræftelse på, at 300.000 stemmer, der var overdraget til postvæsenet, også var blevet leveret til stemmestederne.

Over 100 millioner personer havde stemt forud for valgdagen 3. november. Det er et rekordstort antal, oplyser US Elections Project, der er tilknyttet University of Florida.

De mange brevstemmer tilskrives blandt andet coronapandemien. Mange vælgere har af frygt for smitte valgt at brevstemme i stedet for at møde op på valgstederne.

Onsdag eftermiddag dansk tid mangler flere stater i USA endnu at tælle stemmer - herunder brevstemmer.