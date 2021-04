Jagt efter forsvunden ubåd ved Bali udløber lørdag nat

USA og Australien har lovet at gå ind i eftersøgningen ud for Balis kyst, hvor ubåden forsvandt for over to døgn siden.

Sent torsdag sagde militæret, at det havde opfanget tegn fra et objekt med høj magnetisme imellem 50 og 100 meters dybde.

Der er indsat skibe med specialiseret sporingsudstyr, i håb om at det objekt, som blev registreret torsdag, måske er ubåden KRI Nanggala 402, hvis iltreserver maksimalt kan holde til tidligt lørdag. Det oplyser de indonesiske myndigheder.

- Vi har kun frem til klokken 03.00 natten til lørdag, så vi maksimerer alle vore bestræbelse nu, siger den militære talsmand Achmad Riad.

Blandt de pårørende er Berda Asmara, hvis 39-årige mand, Guntur Ari Prasetyo, skulle komme hjem i weekenden.

- Vores sidste kommunikation var mandag, da han tog afsted på arbejde, siger Berda Asmaram som havde ventet sin mand hjem i weekenden.

- Bed for, at jeg kommer hjem snart, sagde han til mig. Han bad vor datter om at gøre sig umage i skolen, tilføjede hun i en udtalelse til journalister i havnebyen Java.

Der er frygt for, at der er sket et katastrofalt forlis, da der er set en oliepøl, som kan tyde på, at ubådens tank er blevet beskadiget.

Myndighederne frygter, at ubåden kan være sunket og er helt nede på 700 meters dybde, hvor trykket er højere end fartøjet er bygget til at klare.

Redningsfly var fredag med til at gennemsøge havet nord for Bali i jagten på den 44 år gamle ubåd. Flere helikoptere blev også sendt til området fredag.

Myndighederne mistede kontakten med fartøjet under en våbenøvelse cirka 95 kilometer nord for Bali. Ubåden skulle til at affyre torpedoer i en manøvre, hvor der blev skudt med skarpt.

En unavngiven tjenestemand i militæret oplyser, at Harry Setiawan, der er chef for landets ubådsflåde, blandt andet var om bord på fartøjet, da det forsvandt.

Den 1395 ton tunge ubåd blev bygget i Tyskland i 1977. Den blev en del af den indonesiske flåde i 1981.

Myndighederne arbejder blandt andet ud fra en teori om, at et strømsvigt kan have tvunget ubåden ud af kontrol og forhindret mandskabet i at foretage de normale nødprocedurer.