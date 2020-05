Ivanka Trump får kritik for tweet om fattig indisk pige

Det sker efter, at hun har fremsat rosende bemærkninger om en indisk teenagepige, der har kørt over tusind kilometer på cykel med sin far på bagagebæreren.

Ivanka Trump, der datter af præsident Donald Trump og rådgiver for sin far, bliver kritiseret i Indien for manglende følsomhed og indlevelse.

Pigen og hendes far var blandt titusinder af daglejere, som pludselig stod uden indkomst, da Indien lukkede ned den 24. marts. Mange var ilde stedt langt fra deres hjem, da tog og busser holdt op med at køre.

Mange har været undervejs i mange dage for at tilbagelægge store afstande til fods, på cykel, på tommelfingeren, i tuk-tuks eller i overfyldte lastbiler.

- Den 15-årige Jyoti Kumari kørte sin far hjem til deres landsby på en cykel. Hun kørte 1200 kilometer på syv dage. Denne smukke demonstration af udholdenhed og kærlighed har gjort indtryk i den indiske befolkning og i landets cykelforbund, skrev Ivanka i et tweet sent fredag.

Ifølge lokale medier har det indiske cykelforbund inviteret pigen til en række arrangementer og hun får muligheden for at blive cykelrytter.

Men oppositionspolitikere og flere politiske kommentatorer i Indien, som har 1,3 milliard indbyggere, siger, at Jyotis desperate hjemrejse var en menneskelig prøvelse, som ikke er noget at fejre.

- Hendes fattigdom og desperation bliver glorificeret, som om Jyoti cyklede 1200 kilometer for sportens skyld. Regeringen svigtede hende, hvilket heller ikke bør fejres, hedder det i et tweet fra Omar Abdullah, en tidligere chefminister i Jammu and Kashmir.

Sundhedseksperter siger, at den omfattende nedlukning af Indiens samfund har begrænset udbredelse af Covid-19, men at millioner, som lever i fattigdom, er blevet frataget deres små daglønninger.

I de seneste dage har regeringen sat tog og busser ind for at hjælpe fattige daglejere, som endnu ikke er nået hjem.

Jyotis far tjener penge ved at køre rickshaw i det nordlige Indien, men han kunne ikke selv cykle, fordi han var kommet til skade. Da familien manglede både penge og mad besluttede hans datter at køre ham hjem til landsbyen i den østlige delstat Bihar.

På turen levede far og datter af kiks og af mad de fik af folk på deres stop i den ekstreme sommervarme.

Jyoti afviser at kommentere kontroversen omkring Ivanka Trumps bemærkninger.