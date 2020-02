Togstationen i den norditalienske by Codogno er blevet lukket ned af myndighederne, efter at coronavirusset for alvor er kommet til området. I alt er 30 italienere smittet, og to er omkommet.

Italienske byer lukker ned i virusfrygt

De første europæere - to italienere - har mistet livet som følge af coronavirusudbruddet. WHO siger, at muligheden for at inddæmme virusset svinder ind.

Folk har på ordre fra myndighederne trukket sig tilbage i deres hjem - i ly for det smitsomme coronavirus, der i snart to måneder har spredt sig fra den kinesiske storby Wuhan til omkring 30 lande fordelt over hele kloden.

