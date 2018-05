Italiensk præsident anbefaler teknokratregering eller valg

Det er præsidentens rolle at sondere det parlamentariske terræn efter et valg og udpege en forhandlingsleder.

Det er ikke muligt at samle et flertal bag en politisk regering i Italien ovenpå valget i marts. Det siger landets præsident, Sergio Mattarella, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge præsidenten har den nuværende regering ikke længere et mandat af vælgerne. Møder mellem de største partier mandag har dog ifølge præsidenten vist, at det er umuligt for dem at danne en ny regering.

Konsekvensen af dette bør ifølge præsidenten være en "neutral" regering - en såkaldt teknokratregering. En sådan regering bør ifølge præsidenten sidde frem til december.

Han mener ikke, at tiden er til et nyvalg, og han peger på, at der skal lægges et statsbudget for 2019.

Præsidenten vil nu give de førende partier i landet tid til at finde ud af, om de vil bakke op om en eventuel "neutral" regering.

Hvis parlamentet ikke ønsker en ikke-politisk regering, bør der ifølge Mattarella udskrives valg i juli.

Hvis partierne derimod accepterer en teknokratregering, bør der ifølge præsidenten udskrives valg til afholdelse i sensommeren eller efteråret.

Det italienske valg i marts gav tre store blokke i parlamentets to kamre. En blok på fire centrum-højre partier fik 265 pladser. En blok af fem centrum-venstre partier fik 122 pladser.

Derudover fik partiet Femstjernebevægelsen 227 pladser. Det har skabt en mandatfordeling, hvor ingen kan mønstre de nødvendige 315 mandater bag sig.

Tidligere mandag har lederne af Femstjernebevægelsen og det største parti i centrum-højre blokken, Lega, afvist en teknokratregering og foreslået nyvalg i juli.