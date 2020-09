Italiensk minister spår coronavaccine på markedet i 2020

Det siger den italienske sundhedsminister, Roberto Speranza, på et møde i parlamentet onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi taler om en potentiel vaccine, så vi må være ekstremt forsigtige. Men hvis vaccinen bliver bekræftet som sikker og lever op til kravene, så vil den allerede være tilgængelig ved udgangen af 2020, siger han.

En række medicinalselskaber over hele verden arbejder på højtryk for at udvikle en vaccine mod coronavirus.

Virusset har kostet flere end 850.000 mennesker livet på verdensplan, og flere end 25 millioner er blevet smittet.

EU har betalt 336 millioner euro til det britiske selskab Astrazeneca for at sikre mindst 300 millioner doser af den potentielle vaccine.

Med den aftale vil cirka 40 procent af befolkningen i EU kunne vaccineres.

Doserne vil blive fordelt ud fra en nøgle, der tager højde for EU-landenes befolkningstal.

Astrazenecas vaccine, der bliver udviklet i samarbejde med Oxford University, har vist lovende resultater under test på mennesker.

Den er derfor en af de førende kandidater til at blive masseproduceret som værn mod pandemien.

Direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz sagde i sidste måned, at han tror, at en vaccine vil blive tilgængelig på det danske marked en gang i 2021.

- Vi er forsigtige optimister. Vi tror, det er sandsynligt at vaccinere danskere allerede næste år. Hellere tidligt end senere. Tættere kan jeg ikke komme på det, sagde han på et pressemøde 21. august.