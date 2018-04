Italiensk mafiaboss anholdt efter to år på flugt

En af lederne i den såkaldte 'Ndrangheta-mafia, Giuseppe Pelle, er blevet anholdt ved en større politiaktion i Calabrien i Italien.

Flere end 50 betjente deltog i aktionen torsdag aften.

57-årige Giuseppe Pelle har siden 2016 været på flugt for at undslippe en fængselsstraf. Han er idømt to og et halvt års fængsel for tilknytning til mafiaen og for forsøg på afpresning.