Italiensk eksminister kan slippe for tiltale i migrantsag

Højrefløjslederen Matteo Salvini bør ikke stilles for retten for at have frihedsberøvet over 100 migranter, mener en italiensk anklager.

Som indenrigsminister forbød Salvini i juli 2019 et fartøj, der havde reddet 116 migranter på Middelhavet, at lægge til kaj i byen Catania på den italienske ø Sicilien.

Skibet fik ikke lov at sejle ind i havnen, før andre EU-lande havde lovet at tage imod de migranter, der var om bord.

I og med, at de mange mennesker blev tvunget til at blive på havet om bord på det italienske kystvagtfartøj "Bruno Gregoretti" i seks dage, opstod der anklager om, at det var ulovlig frihedsberøvelse.

Men den daværende indenrigsminister forbrød sig ikke mod nogen internationale konventioner med sin beslutning, siger Bonomo.

Anklageren peger også på, at migranterne på fartøjet var i sikkerhed og fik hjælp.

Salvini, der er leder af det indvandringskritiske parti Lega, var en del af en højrefløjsregering på det tidspunkt.

Han har hele tiden forsvaret sig med, at han handlede i overensstemmelse med regeringens politik. Det har den daværende premierminister, Giuseppe Conte, dog afvist.

Ud over frihedsberøvelse beskyldes Salvini også for at have misbrugt sit embede.

Det er ventet, at domstolen i Catania i midten af maj vil beslutte, om der skal indledes en sag mod Salvini, eller om den skal følge anklagerens anbefaling om at droppe sagen.

Men inden da skal en dommer tage stilling til, om Salvini skal for retten i en anden og lignende sag, hvor han forhindrede omkring 100 migranter i at gå i land i Palermo.

I den sag var de mange migranter om bord på et skib, der drives af organisationen Open Arms.

Her ønsker anklageren, at sagen kommer for retten. En dommer ventes at tage stilling til den anmodning om en uge, skriver nyhedsbureauet AFP.