Italiens venstrefløj kritiserer partiet Lega Nord efter angreb

Partiet bærer et ansvar for angrebet, mener flere.

Politiet har anholdt en 28-årig mand, som var kandidat for Lega Nord under et lokalvalg i 2017 - uden dog at blive valgt ind.

Venstrefløjspolitikere beskylder partiets leder, Matteo Salvini, for at vække farlige holdninger i et land, som stadig kæmper med en fascistisk arv oven på Benito Mussolinis årtier lange styre.

- Salvini har skabt frygt og kaos og burde undskylde over for det italienske folk, har formanden for parlamentets underhus, Laura Boldini, der er en ledende figur i partiet Liberi e Uguali, ifølge nyhedsbureauet Reuters sagt.

Men Salvini svarer, at volden er et direkte resultatet af de seneste års masseindvandring.

- Hvis nogen har skylden, er det regeringen, som har ladet hundredtusinder ulovlige migranter komme her uden grænser, siger han ifølge Reuters til avisen La Stampa.

Den 28-årige har indrømmet, at han stod bag angrebet.

Han er højreekstremist "med klare forbindelser til fascisme og nazisme", som indenrigsminister Marco Minniti ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa har sagt.

Manden blev anholdt, da han ifølge flere medier lavede en fascistisk hilsen foran et monument til ære for faldne soldater.

Tidligere havde han svøbt sig i et italiensk flag.

Over sit ene øjenbryn har den anholdte et nynazistisk symbol tatoveret.

I alt blev seks personer fra Mali, Ghana, Nigeria og Gambia ramt under det to timer lange angreb, hvor gerningsmanden kørte rundt i bil og skød i byen.

De fem mænd og en kvinde - hvoraf nogle ifølge politiet havde boet længe i Italien, mens andre var asylansøgere - er nu ved at komme sig over deres skudsår.

En 25-årig mand fra Nigeria, der er blandt ofrene, har ifølge nyhedsbureauet dpa sagt til La Stampa:

- Jeg er endt her alene på grund af min hudfarve.

- Det er ikke retfærdigt. Vi er mennesker som alle andre.

Det var også indenrigsminister Marco Minnitis budskab sent lørdag:

- Det eneste, som ofrene delte, var deres hudfarve, sagde han.

Angrebet kom, få dage efter at en migrant fra Nigeria blev anholdt i forbindelse med en 18-årig italiensk kvindes død. Hendes lig blev fundet parteret i to kufferter nær Macerata.

- Den mest sandsynlige hypotese er, at han udførte denne gale handling som en form for hævn, sagde politichef Michele Roberti til mediet Sky TG24.

Den anholdte ventes at blive sigtet for drabsforsøg og racisme de kommende dage.