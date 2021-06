Italiens udenrigsminister: USA er vigtigere for os end Kina

- Vi er stærk handelspartner til Kina, og vi har et historisk forhold til landet. Men vores forhold til Kina må absolut ikke gå ud over vores værdialliance med USA, siger Di Maio.

Udtalelsen kommer, efter at amerikanerne har udtrykt bekymring over, at Italiens forbindelser til Kina er blevet styrket, ved at den italienske regering har knyttet sig til Kinas nye One Belt One Road-projekt, som populært omtales som en ny silkevej.

Projekterne går ud på at etablere infrastruktur i stor stil både på landjorden og på havet i Asien, Afrika og Europa.

Italien rullede i 2019 den røde løber ud for Kinas præsident, Xi Jinping, da han besøgte Rom.

Nogle store EU lande som blandt andet Frankrig og Tyskland udtrykte dengang også skepsis over Italiens aftaler med den globale supermagt.

Andre lande navnlig i det sydlige Europa har tidligere erklæret sig villige til at indgå hurtige aftaler for at få kinesiske investeringer i havne, transport og energi.

- Frankrig ønsker en mere koordineret tilnærmelse til Kina fra EU's side og i mindre grad bilaterale relationer mellem Kina og de enkelte medlemslande, har den franske præsident, Emmanuel Macron, sagt.

Den nye italienske premierminister, Mario Draghi, har i de seneste uger lagt vægt på, at Italien, som er eurozonens tredjestørste økonomi, hører til i hjertet af den europæiske familie og Nato.

Blinken, som er på en rundrejse til Tyskland, Frankrig og Italien få dage efter præsident Joe Bidens diplomatiske maratonbesøg i Europa, siger, at der er klare tegn på tiltagende enighed mellem USA og EU-landene om Kina.