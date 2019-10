Italiens parlament stemmer for at skrumpe

Italiens parlament har udsigt til at krympe markant, efter at dets medlemmer tirsdag har stemt for at skære antallet af pladser ned med over en tredjedel.

Det betyder, at fra det valg, der efter planen skal finde sted i 2023, skal Underhuset have 400 medlemmer mod 630 i dag, og Senatet skal have 200 medlemmer i stedet for 315.