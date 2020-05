Italiens daglige coronadødstal er stabilt

Antallet af døde med coronavirus i Italien er i det seneste døgn steget med 172. Det er et lille fald i forhold til mandag, hvor 179 blev registreret døde.

De nye tal viser også, at antallet af bekræftede coronatilfælde i Italien er steget med 1402 til 221.216.

1402 er næsten en fordobling i forhold til mandag, hvor antallet af nye bekræftede tilfælde var 744.

Stigningerne skyldes til dels, at der har været forsinkelser i indsamlingerne af data i det hårdt ramte Lombardiet. Her var 419 smittetilfælde fra tidligere uger ikke blevet registreret.

Italien har det tredjestørste antal coronadødsfald efter USA og Storbritannien. Antallet af bekræftede tilfælde er det femtehøjeste efter USA, Spanien, Storbritannien og Rusland.

Folk, som for øjeblikket er registret syge med Covid-19 er på 81.266. Der var 952 indlagt på landets intensivafdelinger med coronavirus tirsdag.

Italien lukkede ned den 10. marts for at bremse smittespredningen.

Da krise var på sit højeste, var der i begyndelsen af april indlagt lidt over 4000 alvorligt syge coronapatienter på de italienske intensivafdelinger.

Hospitalssystemet i den nordlige del af landet - som var den hårdest ramte region - var på randen af sammenbrud.

Over 1,74 millioner er blevet testet for virusset i Italien, som har en befolkning på omkring 60 millioner. Antallet af dødsfald per 100.000 indbyggere er på 51,1.