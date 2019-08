Italiens Liga vil fremsætte mistillidsvotum til regering

Partiet siger, at der ikke er nogen tid at spilde, og at et valg må afholdes hurtigt.

Italiens Liga siger, at det vil fremsætte et mistillidsvotum til regeringen i Senatet.

Vicepremierminister og indenrigsminister Matteo Salvini fra Ligaen har tidligere sagt, at partierne i den italienske koalitionsregering med Femstjernebevægelsen og Ligaen er for langt fra hinanden.

Premierminister Giuseppe Conte, som gentagne gange har ledet forhandlinger i forsøg på at skabe enighed i den 14 måneder gamle regering, har vredt krævet, at Salvini uddyber sine bevæggrunde over for befolkningen. Han siger, at italienerne frem for alt afventer reformer.

Det italienske parlament er lukket for sommerferien, og det er op til Senatets formand at beslutte, hvornår det skal indkaldes.

Præsidenten for republikken, Sergio Mattarella, kan træffe den ultimative afgørelse i den aktuelle krise, og han kan som den eneste opløse parlamentet og udskrive valg.

Ifølge Matteo Salvini er den eneste måde at komme videre at afholde valg.

Men vicepremierminister og industriminister Luigi Di Maio, der leder Femstjernebevægelsen, er imod udskrivelsen af et valg nu.

Parlamentet kan ifølge Ligaen blive kaldt sammen i næste uge og foretage de nødvendige handlinger.

Den 6. juni oplyste de to italienske partier, at det var nået til enighed om at fortsætte deres regering. Oplysningen kom, efter at deres forhold havde været udfordret siden europaparlamentsvalget i maj.

Femstjernebevægelsen, som er det største parti i regeringen, har klaget over, at den ikke føler sig ikke inddraget, når Salvini taler.

Ligaen vandt valget til Europa-Parlamentet på sin modstand over for migranter og EU.