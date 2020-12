Italienerne skal blive hjemme i juledagene for at undgå smitte

Under de nye regler skal ikke-essentielle butikker være lukket i perioderne 24.-27. december, 31. december-3. januar og 5.-6. januar.

I de dage vil det kun være tilladt italienerne at forlade hjemmet for at tage på arbejde eller af sundhedsmæssige årsager.

Essentielle butikker er eksempelvis dagligvarebutikker og apoteker.

- Situationen på tværs af Europa er svær. Virusset fortsætter med at cirkulere overalt, siger Conte.

- Vores eksperter var alvorligt bekymrede for, at der ville være et hop i antal smittede over julen. Derfor var vi nødt til at handle. Men jeg kan forsikre jer om, at det ikke var en let beslutning.

Butikker er åbne 28.-30 december og 4. januar. Disse dage er det tilladt for borgerne at forlade deres hjem. I løbet af hele juleperioden skal barer og restauranter dog være lukket.

Udmeldingen fra premierminister kommer efter flere dage med ubeslutsomhed og uenigheder i regeringskoalitionen.

På den ene side var der ønsker om en komplet nedlukning, mens der på den anden side var ønske om et mere begrænset indgreb for at hjælpe nødstedte erhverv og i højere grad tillade familier at samles.

I perioderne med lukning er det også tilladt at forlade eget hjem for eksempelvis at besøge ældre forældre, som bor alene.

Conte siger også, at politiet ikke vil blive sendt ind i folks hjem for at tjekke, at reglerne bliver overholdt.

Men han opfordrer italienerne til alligevel at udvise ansvarlighed.