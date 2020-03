Italienere risikerer fem års fængsel for brud på karantæne

Tiltaget skal være med til at begrænse smittespredningen.

- Et forsætligt brud på det absolutte forbud mod at forlade hjemmet for personer, som er sat i karantæne efter at være blevet testet positiv for virusset, straffes med fængsel fra et til fem år, står der i meddelelsen ifølge NTB.

743 mennesker er døde i Italien det seneste døgn af coronavirus, lød det tirsdag. Det bringer det samlede antal af døde op på 6820, oplyser regeringen ifølge Reuters.

Dermed er der igen en stigende tendens i dødstallet, efter at der mandag var meldt om 602 døde og søndag 650 i forhold til dagen forinden.

Det samlede antal bekræftede smittetilfælde steg fra 63.927 til 69.176 ifølge regeringens tal.

Men lederen af den nationale myndighed for katastrofehåndtering siger, at tallet kan være ti gange højere.

- Et forhold, hvor der er et bekræftet tilfælde for hvert tiende faktiske tilfælde, lyder sandsynligt, siger leder for myndigheden Angelo Borrelli til avisen La Repubblica.

Han antyder dermed, at det faktiske antal smittede kan være nærmere 700.000.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirus, og den italienske region Lombardiet er det område i Italien, der har flest smittede og døde.