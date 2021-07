Italien vil beskytte Venedig og forbyder store krydstogtskibe

Beslutningen kommer blot få dage efter et møde i FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab (Unesco), der havde foreslået at føje Venedig til listen over truet kulturarv i verden.

Fra 1. august bliver det forbudt for store krydstogtskibe at sejle ind til det centrale Venedig.

- Det dekret, som er blevet vedtaget i dag, er et vigtigt skridt mod beskyttelsen af det venetianske lagunesystem, siger Italiens premierminister, Mario Draghi, efter at forbuddet er blevet godkendt på et regeringsmøde.

Premierministeren tilføjer, at der vil blive afsat penge til at afbøde konsekvenserne for beskæftigelsen.

Krydstogtsforbuddet kommer i kølvandet på mange års advarsler om, at de store skibe risikerer at forårsage uoprettelig skade på lagunebyen.

Forbuddet betyder, at de store krydstogtskibe fra 1. august vil blive omdirigeret til Venedigs industrielle havn, Marghera.

Dog anses dette kun som en midlertidig løsning. Flere ministre har opfordret til at komme med idéer til en ny, permanent skibsterminal.

Passagerer fra krydstogtskibe giver en massiv økonomisk indsprøjtning til Venedig, men mange beboere er imod, at de gigantiske flydende hoteller sejler forbi den ikoniske Markusplads.

Ifølge beboerne forårsager skibene store bølger, der underminerer byens fundament og skader lagunens skrøbelige økosystem.

Debatten om krydstogtskibene blussede op igen i juni. Her vendte skibene tilbage til byen for første gang efter coronapandemien.

Venedig blev i 1987 sat på Unescos verdensarvsliste som et "ekstraordinært arkitektonisk mesterværk", men organet advarede i sidste måned om behovet for en "mere bæredygtig håndtering af turismen".

Det fik den italienske kulturminister, Dario Franceschini, til at sige, at regeringen havde besluttet at handle "for at undgå risikoen for, at byen bliver optaget på listen over truet verdensarv".