Italien vil åbne museer i maj og barer i juni

Det skriver The Guardian.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, præsenterer søndag aften flere detaljer af sin genåbningsplan på et pressemøde.

Fra 4. maj må fabriks- og bygningsarbejdere vende tilbage til arbejdet, og offentlige parker og haver åbner igen.

Samtidig bliver det igen muligt at rejse rundt i den region, man bor i, så længe der er et acceptabelt formål, såsom et familiebesøg.

Rejser mellem landets regioner vil fortsat kun være tilladt, hvis man har et helbreds- eller arbejdsmæssigt formål.

18. maj åbner museer og biblioteker. 1. juni kan barer og restauranter åbne, mens skoler først må genåbne i september, oplyser premierministeren.

- Vi ønsker alle at se landet genåbnet, siger Conte på pressemødet.

- Men den eneste måde at leve med virusset i denne fase er ved ikke at blive syg - og ved at holde social afstand.

Han opfordrer derfor italienerne til at holde høj disciplin og overholde retningslinjerne til punkt og prikke under genåbningen.

- Hvis du elsker Italien, så hold afstand, siger han.

- I må altid overholde sikkerhedsafstanden på mindst en meter. Selv i samvær med familien. Eksperterne fortæller os, at i et ud af fire smittetilfælde er smittekilden fra familien.