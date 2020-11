Italien sporer optimisme trods ny daglig smitterekord

Alligevel siger den italienske premierminister, Giuseppe Conte, at der er optimisme at spore i tallene. Det såkaldte kontakttal er nemlig faldet fra 1,7 til 1,4.

Det betyder, at ti coronasmittede nu i gennemsnit giver smitten videre til 14 andre i stedet for 17.

For at smitten vurderes at være under kontrol skal kontakttallet være under én.

Tilbagegangen i kontakttallet er "de første tegn på en stagnerende smittespredning, hvilket kan tilskrives de restriktioner, der hidtil er blevet indført", lyder det fra topembedsmand Giovanni Rezza fra det italienske sundhedsministerium i en Facebook-video.

På trods af et faldende kontakttal advarer Rezza om en "foruroligende stigning" i antallet af hospitalsindlæggelser - også på landets intensivafdelinger.

Mere end 34.000 italienske coronapatienter er indlagt i Italien. Det er det højeste antal, siden pandemien brød ud. 3230 af disse ligger på intensivafdeling.

Det stigende antal hospitalsindlæggelser betyder, at Italien må indføre flere restriktioner, siger topembedsmanden.

To yderligere regioner i Italien - Campania og Toscana - er blevet klassificeret som "røde" områder, hvilket betyder, at de lukker ned.

Siden sidste uge har Italien været opdelt i tre zoner - rød, orange og gul - med forskellige niveauer af restriktioner.

I de røde regioner er de fleste butikker lukket, og folk skal have en skriftlig tilladelse for at forlade hjemmet.

Campania og Toscana slutter sig til regionerne Lombardiet, Piemonte Valle d'Aosta, Sydtyrol og Calabrien, der også er røde regioner.

Det seneste døgn har yderligere 550 coronasmittede mistede livet i Italien. Det er et fald sammenlignet med de foregående dage, hvor mellem 580 og 636 patienter mistede livet.

Siden pandemiens begyndelse har 44.139 coronapatienter mistet livet i landet.