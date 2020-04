Italien melder om færre nye coronasmittede og færre døde

Antallet af bekræftede smittetilfælde er steget med 2667 til i alt 165.155. Målt i procent er det en stigning på 1,6 procent, hvilket er den laveste procentuelle stigning siden februar.

Det er en mindre stigning end i de seneste dage. Tirsdag var der 2972 nye smittetilfælde, og mandag blev der konstateret 3153 nye smittede.

Af de mange bekræftede smittede er over 38.000 erklæret raske igen, meddeler den italienske sundhedsstyrelse. Det er en stigning på 962 i det seneste døgn.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronaudbruddet, hvis man måler på antallet af dødsfald relateret til virusset.

Ser man på antallet af smittede, er der omkring 12.000 flere bekræftede smittetilfælde i Spanien. Det kan imidlertid være svært at sammenligne mellem landene, da de har forskellige politikker for at teste befolkningen.

På verdensplan er USA det land, der er hårdest ramt af coronaudbruddet, både målt på antal smittede og antal døde. Onsdag aften dansk tid lyder status, at USA har lidt over 26.000 coronadødsfald og næsten 611.000 bekræftede smittede.