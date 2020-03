Italien melder om 133 nye corona-dødsfald på et døgn

Italien er det land uden for Kina, der har registreret det største antal omkomne som følge af coronavirus.

Samtidig har myndighederne offentliggjort tal, der viser, at antallet af bekræftede coronatilfælde i Italien er steget fra 5883 til 7375. Det er det højeste antal nye smittede på et enkelt døgn, nemlig 1492.

Italiens regering tog natten til søndag drastiske midler i brug og besluttede at lukke Lombardiet og andre regioner i det nordlige Italien ned i kampen for at inddæmme det smitsomme coronavirus.

Nedlukningen gælder blandt andet hele regionen Lombardiet, hvor der alene bor over ti millioner indbyggere, samt byer som Milano og Venedig.

Det indebærer, at flere end 15 millioner italienere er sat i karantæne frem til 3. april. Det svarer til en fjerdedel af Italiens befolkning.

Biografer, teatre og museer vil blive lukket i hele landet. Også skoler, natklubber og kasinoer lukkes i hele landet frem til 3. april.

Premierminister Guiseppo Conte betegner de nye tiltag for "meget skrappe", men nødvendige, skriver The New York Times.

Han tilføjer, at befolkningen nu vil være "forpligtede" til at undgå at bevæge sig "ind og ud i territorierne og også inden for" de nedlukkede områder.

Enhver rejse vil kræve en særlig tilladelse af hensyn til sundhed eller arbejde.

Søndag har det italienske luftfartsselskab Alitalia meddelt, at det fra mandag indstiller sine flyvninger til og fra en af Milanos tre lufthavne, Malpensa.

Alitalia flyver stadig indenrigs fra den mindre Linate-lufthavn, men alle udenrigsflyvninger foregår til og fra hovedstaden Rom.

Også antallet af flyvninger mellem Venedig og Rom er reduceret.