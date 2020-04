Italien har sendt Danmark officiel anmodning om hjælp

- Hvorvidt vi har mulighed for at bidrage, vil helt afhænge af en konkret vurdering fra de relevante myndigheder, siger Kofod.

Udenrigsministeren vil ikke gå i detaljer med henvendelsen. Men den går på både "materiel og sundhedsfaglig kompetence".

Kofod siger, at regeringen anser det for afgørende, at man ikke underminerer evnen til at bekæmpe coronapandemien i Danmark.

- Det vil jeg gerne understrege helt klart, siger han.

I Europa har Italien været det land, som er værst ramt af coronavirus.