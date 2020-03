Italien har reelt 712 coronadødsfald på et døgn

Italien har på et døgn registreret 712 nye dødsfald blandt de titusindvis af coronasmittede i landet.

Det er en lille stigning i forhold til onsdag, hvor der var 683 coronadødsfald på et døgn.

Torsdagens officielle tal fra de italienske myndigheder er dog lavere, fordi de italienske beredskabsmyndigheder har fået tallene fra regionen Piemonte for sent, til at de er talt med i torsdagens statistik.