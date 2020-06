Italien har laveste daglige coronadødstal siden marts

Det er det laveste daglige dødstal siden 2. marts, hvor der på et døgn blev registreret 18 dødsfald blandt coronasmittede.

I alt er 34.634 mennesker nu døde i Italien, efter at de havde fået konstateret smitte.

Yderligere 224 mennesker er konstateret smittede, så det totale antal nu er oppe på 238.499 smittede, siden udbruddet kom til Italien i februar.

Af dem er langt de fleste meldt raske igen.

Italien har i dag knap 21.000 såkaldt aktive tilfælde, det vil sige personer der på nuværende tidspunkt har smitten i kroppen.

Af dem er 148 indlagt på en af Italiens intensivafdelinger. Da udbruddet var på sit højeste, var der over 4000 mennesker på intensiv.

Det er fortsat Lombardiet i det nordlige Italien, der er det værst ramte område. Her er der søndag registreret 128 af Italiens 224 nye smittetilfælde. 13 af de døde i det seneste døgn kom fra denne region.

Italien var på et tidspunkt det land i verden, der var hårdest ramt af coronaudbruddet.

Landet lukkede ned i begyndelsen af marts for at begrænse smittespredningen. De tiltag, der var sat i værk, begyndte at blive lempet i begyndelsen af maj.