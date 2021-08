Italien gør coronapas obligatorisk for lærere og rejsende

Det såkaldte grønne pas, som er en udvidelse af EU's digitale coronapas, vil allerede være påkrævet fra fredag for at komme ind i biografer, museer, sportshaller, barer og restauranter.

Den italienske regering har torsdag besluttet at gøre coronapas obligatorisk for lærere såvel som passagerer i den offentlige transport, herunder indenrigsfly, færger og fjerntog.

Passet viser, at indehaveren er enten vaccineret med mindst én dosis, er kommet sig efter covid-19 inden for de seneste seks måneder eller har testet negativ inden for de foregående 48 timer.

De nye regler betyder, at ansatte på skoler og universiteter skal være i besiddelse af et coronapas. Det samme gælder universitetsstuderende.

Italienske medier rapporterer, at hvis en ansat ikke har coronapasset på sig i fem dage i streg, vil vedkommende blive suspenderet uden løn.

Uddannelsesminister Patrizio Bianchi fortæller på et pressemøde, at over 86 procent af skolepersonalet i Italien er blevet vaccineret, og at tallet kan være tættere på 90 procent.

Imens opfordrer sundhedsminister Roberto Speranza familier til at lade børn over 12 år blive vaccineret.

Det grønne pas vil fra 1. september også være et krav for passagerer på indenrigsfly, tog og udvalgte færgeafgange.

Ifølge sundhedsministeren er passet, som allerede har udløst flere protester i dele af Italien, nøglen til at bremse den stigende smitte med covid-19. Ministeren opfordrer i samme ombæring italienerne til at blive vaccineret.

- Tallene er opmuntrende, idet der er blevet administreret 70 millioner vaccinedoser, siger Roberto Speranza.

Han tilføjer, at brugen af det grønne pas vil "forhindre lukninger og beskytte friheden".

Italien var det første land i Europa, der gjorde det obligatorisk for læger og sundhedsarbejdere i både den offentlige og private sektor at blive vaccineret. Uden en vaccination risikerer de at få forbud mod at arbejde direkte med patienter.