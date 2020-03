Italien forlænger nedlukning midt i alvorlig viruskrise

- De midler, vi har grebet til ... må forlænges udover den oprindelige deadline, siger Conte til avisen Corriere della Sera.

Siden 12. marts har de fleste virksomheder og butikker holdt lukket, og der er et forbud mod, at folk samles.

Skoler holder lukket, og blandt andet alle former for sport er aflyst. Der er også interne restriktioner på rejser i landet.

- Vi har undgået, at systemet kollapsede, så de restriktive indgreb virker, siger Conte

Han håber, at den fatale smitte med coronavirus vil kulminere i løbet af få dage, så antallet af smittede vil begynde at falde.

Men han siger samtidig advarende, at "vi ikke vil være i stand til straks at vende tilbage til livet, som det var før".

Det seneste dødstal er opgjort onsdag. Her var i alt 2978 registreret som døde af Covid-19, der er sygdommen i udbrud.

Det var 475 flere døde end dagen før.

Fra tirsdag til onsdag steg antallet af registrerede smittede med omkring 13 procent til 35.713 i alt. Det var en mindre stigning end i sidste uge, hvor der blev registreret mellem 17 og 21 procent flere smittede dagligt.

Regionen Lombardiet i det nordlige Italien er hårdest ramt af smitten med coronavirus. Her nærmer dødstallet sig 2000.

Coronaudbruddet begyndte i Hubei-provinsen i Kina i december. Det har siden bredt sig til resten af verden.

Alene i Hubei-provinsen er der registreret 3122 dødsfald på grund af Covid-19, som sygdommen. Udbruddet havde sit epicentrum i millionbyen Wuhan.

Meget tyder på, at når de opdateret tal for Italien kommer senere torsdag, så vil landet overstige antallet af døde i Wuhan.

Torsdag oplyser myndighederne i Kina, at der for første gang siden december ikke er registreret et eneste nyt tilfælde af Covid-19 i Wuhan.