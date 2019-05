"Sea-Watch 3" sejler under hollandsk flag og har ligget til kaj i den franske by Marseilles i over en måned, fordi de hollandske myndigheder har indført nye regler for sådanne skibe. Men nu har en domstol afgjort, at der skal være overgangsregler, så redningsskibet er atter på vej mod Libyen.

Italien: Bøde på 41.000 kroner per migrant

Italiens regering er på vej med et lovforslag, der skal afkræve hjælpeskibe på Middelhavet en bøde på op til 5500 euro per migrant, der sættes i land i Italien.

Det tyskejede redningsskib "Sea Watch-3" har forladt den sydfranske havneby Marseilles. Det er nu på vej til farvandet ud for Libyen for at være klar til at opsamle migranter, der i plimsoller forsøger at krydse Middelhavet og komme til Sydeuropa.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her