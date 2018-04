It-fejl kan give flyforsinkelser frem til midnat i hele Europa

Det oplyser den europæiske organisation for flysikkerhed, Eurocontrol, på Twitter.

En it-fejl i det centrale europæiske flyveplansystem kan tirsdag give forsinkelser for flytrafikken i hele Europa.

- I dag var der forventet 29.500 fly i det europæiske netværk. Halvdelen af disse kan have forsinkelser som følge af driftsstoppet i systemet, skriver Eurocontrol.

En talsmand for organisationen siger til AFP, at organisationen "aldrig har oplevet noget som dette før".

De danske passagerer slipper ikke for forsinkelser.

Københavns Lufthavn oplyser således på sin hjemmeside, at it-problemerne kan betyde forsinkelser i trafikken til og fra København resten af dagen.

Indenrigsflytrafik og afgange til og fra Sverige, Norge og Finland er dog ikke ramt af forsinkelserne.

Københavns Lufthavn anbefaler passagerer at holde øje med afgange og ankomster online og på infoskærme i lufthavnen samt at kontakte flyselskab eller rejsearrangør for yderligere oplysninger.

Eurocontrol forventer, at problemet, som ifølge organisationen ikke har nogen konsekvenser for flytrafikkens sikkerhed, er løst senest ved midnat.

Organisationen, der har hovedsæde i Belgiens hovedstad, Bruxelles, har 41 medlemsstater.

Dens opgave er at skabe en ensartet lufttrafikledelse. Det sker blandt andet ved, at Eurocontrol informerer offentligheden om situationen for flytrafik i Europa.