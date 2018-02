Israelske oppositionsledere kræver Netanyahus afgang

Den israelske opposition kræver onsdag, at premierminister Benjamin Netanyahu træder tilbage, efter at politiet har anbefalet, at der rejses tiltale mod ham for korruption.

Tidligere premierminister Ehud Barak, som er en af Netanyahus rivaler, opfordrer også premierministeren til at træde tilbage.

- Omfanget af disse korruptionssager er skrækkeligt. Det lader virkelig til at være korruption, siger han.

Netanyahu afviser beskyldningerne mod ham, og han kalder politikernes angreb på ham for "fordomsfulde, ekstreme og fulde af huller som en schweizisk ost". Netanyahu leder onsdag det ugentlige regeringsmøde i Jerusalem.

- Jeg ønsker at forsikre jer om, at koalitionen er stabil. Hverken jeg selv eller nogen anden har planer om et valg. Vi vil fortsætte med at arbejde videre til gavn for Israels indbyggere, indtil valgperioden udløber, siger han.

En af sagerne mod premierministeren omhandler champagne og dyre cigarer, som Netanyahu skulle have modtaget fra forretningsmanden og filmproducenten Arnon Milchan.

Arnon Milchan har stiftet Regency Enterprises, der står bag film som "12 Years a Slave", "LA Confidential", "Fight Club" og "Mr. and Mrs. Smith".

Derudover mistænkes Netanyahu for fordelagtig behandling af en avisudgiver, så avisens dækning af ham blev positiv.