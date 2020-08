Israelske kampfly angriber militære mål i Syrien

Det syriske militær oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at antiluftskyts blev affyret mod "fjendtlige mål" nær Damaskus. Fra syrisk side er der heller ikke yderligere detaljer om angrebene.

Ifølge det israelske militær er angrebene gengældelse for et forsøg fra en "fjendtlig styrke" på at placere sprængstoffer nær grænsen mellem de to lande. Hændelsen fandt sted sent søndag.

- Som svar har kampfly, angrebshelikoptere og fly fra Israels forsvarsstyrker ramt militære mål tilhørende Syriens Bevæbnede Styrker i det sydlige Syrien, meddeler det israelske militær ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den israelske hær oplyste tidligere, at den søndag dræbte fire mænd, som var i færd med at placere sprængstoffer nær grænsen.

I meddelelsen mandag aften oplyser det israelske forsvar, at det holder styret i Syrien ansvarlig for "alle aktiviteter på syrisk jord og vil fortsætte med at agere beslutsomt over for ethvert brud på Israels suverænitet".

Syriske observationsposter, antiluftskytsstillinger og kommando- og kontrolbaser er blandt de mål, som blev angrebet.

Spændingerne mellem "de bitre rivaler" Syrien og Israel er i forvejen høje, skriver AFP. I sidste måned angreb helikoptere fra den israelske hær militære mål i det sydlige Syrien.

Det skete som gengæld for, at der var affyret "ammunition" i retning mod Israel fra Syrien. Israel beskyldte ikke direkte den syriske hær for at stå bag, men sagde, at regeringen i Damaskus var ansvarlig.