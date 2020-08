Israelske kampfly angriber militære mål i Syrien

Det syriske militær oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at antiluftskyts blev affyret mod "fjendtlige mål" nær Damaskus. Fra syrisk side er der heller ikke yderligere detaljer om angrebene.

Ifølge det israelske militær er angrebene gengældelse for et forsøg fra en "fjendtlig styrke" på at placere en bombe på et grænsehegn mellem de to lande.

Syriske observationsposter, antiluftskytsstillinger og kommando- og kontrolbaser er blandt de mål, som kampflyene angreb.