Israelsk supermodel får millionbøde for skatteunddragelse

Den 35-årige model indrømmede, at hun havde indleveret misvisende selvangivelser til skattemyndighederne.

Hendes mor, Tzipi Refaeli, blev også dømt for skattefusk og fik en fængselsstraf på 16 måneder.

Derudover skal hun også betale 2,5 millioner shekel i bøde. Moren havde ligeledes erklæret sig skyldig i anklagerens påstand.

Israelske myndigheder indledte i 2015 en efterforskning af Bar Refaelis skattebetalinger.

Hun erkendte i retten, at hun i visse år ikke havde indberettet sine indtægter fra modelarbejde rundt om i verden, men hævdede, at hun havde tilbragt det meste af tiden i udlandet.

Moren blev blandt andet dømt for at have registreret sin berømte datters boliger i andre personers navne. Israelske statsborgere, som ikke er bosat i landet, er fritaget for at indberette indtægter tjent i udlandet.

Bar Refaeli fik sit gennembrud i 2007 ved som den første model fra Israel at komme på forsiden af magasinet Sports Illustrated.

Hun er også kendt for sit forhold til den amerikanske skuespiller Leonardo DiCaprio. Parret gik fra hinanden i 2011.

Ved Eurovision i 2019 i Tel Aviv var hun medvært for sangkonkurrencen.