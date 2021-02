Israelsk studie: Pfizer-vaccine er 94 procent effektiv

Sundhedsudbyderen, Clalit, oplyser videre, at dens forskere har testet 600.000 personer, der har modtaget to doser af den amerikansk-tyske vaccine samt 600.000 personer, der ikke er blevet vaccineret.

- Der var en reduktion på 94 procent i antallet af tilfælde med symptomatisk infektion og et fald på 92 procent i antallet af tilfælde med alvorlig sygdom sammenlignet med 600.000 lignende testpersoner, som ikke var vaccineret, udtaler Clalit i en erklæring.

Den israelske sundhedsudbyder uddyber ikke, hvad der ligger bag "lignende" testpersoner.

- Vaccineeffektiviteten bliver opretholdt i alle aldersgrupper, herunder også personer over 70 år, tilføjer Clalit.

Som følge af Israels omfattende vaccinationsprogram har 3,8 millioner mennesker i landet allerede modtaget den første vaccinedosis, mens 2,4 millioner mennesker også har fået den anden dosis.

Israel, der har omkring ni millioner indbyggere, sigter mod at vaccinere alle indbyggere over 16 år inden udgangen af marts.

- Offentliggørelsen af de foreløbige resultater nu har til formål at fremhæve over for den uvaccinerede del af befolkningen, at vaccinen er yderst effektiv og forhindrer alvorlig sygdom, udtaler Clalit søndag.

Sundhedsudbyderen tilføjer, at studiet dækker over personer, der har fået det andet skud, mindst syv dage før de blev testet, og at studiet løbende vil blive udvidet.

- For hver uge, der går, vil vi være i stand til at gøre vurderingen mere nøjagtig.

Ifølge Clalit vil nøjagtigheden blive bedre, når forsøgspersoner bliver testet efter 14 dage eller længere efter den anden dosis.